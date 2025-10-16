$41.760.01
Загибель 17-річного Вадима Давиденка в Ірландії: посольство України підтримує тісний контакт із поліцією, слідство триває

Київ • УНН

 • 700 перегляди

Посольство України в Ірландії підтримує тісний контакт з поліцією, яка розслідує обставини загибелі 17-річного Вадима Давиденка від ножових поранень. Слідчі дії тривають, посольство надає підтримку родині та готується до репатріації тіла.

Загибель 17-річного Вадима Давиденка в Ірландії: посольство України підтримує тісний контакт із поліцією, слідство триває

Посольство України підтримує тісний контакт із поліцією Ірландії, яка розслідує обставини загибелі 17-річного Вадима Давиденка, слідчі дії наразі тривають, передає УНН із посиланням на посольство України в Ірландії.

Посольство України в Ірландії було поінформовано вчора Службою у справах дітей та сім’ї Ірландії (TUSLA) про трагічну загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельне поранення внаслідок інциденту з нанесенням ножових поранень. Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким Вадима у цей час невимовної втрати 

- йдеться у повідомленні.

Посольство підтримує тісний контакт із поліцією Ірландії (An Garda Síochána), яка розслідує обставини трагедії.

Ми також перебуваємо на зв’язку з родиною загиблого. За інформацією Гарди слідчі дії наразі тривають. Про результати буде повідомлено родину Вадима та Посольство. Посольство надає необхідну підтримку родині та займається підготовкою до репатріації тіла Вадима до України 

- йдеться у повідомленні.

Посольство залишається у постійному контакті з ірландськими компетентними органами та родиною загиблого.

Нагадаємо

В Ірландії 17-річний український хлопець загинув унаслідок насильницького інциденту із застосуванням ножа або холодної зброї в будинку на півночі Дубліна. Ще одного підлітка доставили до лікарні з очевидними різальними пораненнями, проте загрози його життю нема.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НПНаші за кордоном
Дипломатка
Сутички
Ірландія
Україна