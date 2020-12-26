Гетманцев: 60 тысяч ФЛП зарегистрировали "кассовые аппараты в смартфоне"

“Касательно программного РРО, то я вам скажу просто — это программа, обычное приложение к телефону, который ты можешь скачать с сайта налоговой (Государственной налоговой службы — ред.). Вроде приложении „Дія“. Установить на смартфон и через смартфон, через камеру проводить учет всех операций, которые есть. Это бесплатно. Это уже работает с 1 августа. С 1 августа уже около 60 тысяч зарегистрированных таких программных РРО”, — рассказал Даниил Гетманцев.

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С 1 августа 2020 года украинские предприниматели могут вместо традиционных кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций — РРО) применять программные кассовые аппараты (программные РРО). Программный РРО от налоговой можно скачать на смартфон, компьютер или другое устройство, которое имеет операционную систему Android или Windows и подключен к интернету. Приложение можно использовать как кассовый аппарат.

Критики обязательной фискализации бизнеса физических лиц-предпринимателей, в частности, представители движения #SaveФОП утверждают, что проблема бесплатных РРО — якобы ограниченность количества позиций, которые можно занести в “кассовый аппарат в смартфоне”.

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Напомним, в начале декабря президент Владимир Зеленский дал “добро” на отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП.