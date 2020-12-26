Гетманцев: 60 тисяч ФОПів зареєстрували "касові апарати у смартфоні"

“Щодо програмного РРО, то я вам скажу просто — це програма, звичайний додаток до телефону, який ти можеш скачати з сайту податкової (Державної податкової служби — ред.). На кшталт додатку „Дія“. Встановити на смартфон і через смартфон, через камеру проводити облік усіх операцій, які є. Це безоплатно. Це вже працює з 1 серпня. З 1 серпня вже близько 60 тисяч зареєстрованих таких програмних РРО”, — розповів Данило Гетманцев.

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З 1 серпня 2020 року українські підприємці можуть замість традиційних касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій — РРО) застосовувати програмні касові апарати (програмні РРО). Програмний РРО від податкової можна скачати на смартфон, комп’ютер або інший пристрій, який має операційну систему Android чи Windows і під’єднаний до інтернету. Застосунок можна використовувати як касовий апарат.

Критики обов’язкової фіскалізації бізнесу фізичних осіб-підприємців, зокрема, представники руху #SaveФОП стверджують, що проблема безкоштовних РРО — нібито обмеженість кількості позицій, які можна занести в “касовий апарат у смартфоні”.

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Нагадаємо, на початку грудня президент Володимир Зеленський дав “добро” на відтермінування касових апаратів для ФОПів.