Гетманцев: половина української економіки перебуває в тіні

Таким чином він прокоментував результати дослідження української економіки від компанії Ernst & Young. Експерти Ernst & Young констатували: 846 мільярдів гривень або майже чверть (23,8%) від офіційного ВВП України за 2018 рік перебуває в тіні. За розрахунками Гетманцева, насправді частка української економіки, що є зараз у тіні, становить “плюс-мінус 50%”.

“Я роблю висновок цей тому, що просто порівнюю суму операцій, яка проходить через фіскальні апарати, через РРО (реєстратори розрахункових операцій — ред.), і та, яка не проходить... Загальний обсяг споживання — у нас в Україні проходить десь 40% через РРО. І тому ми з вами десь в обсязі половина. Бо (певний обсяг — близько 10% — ред.) можуть там не проходити за певних умов через РРО, наприклад, безготівка чи щось інше. Але ми з вами повинні констатувати, що плюс-мінус це 50%. І ми з вами, на жаль, не можемо зробити дослідження, які були би точнішими. Але і та цифра, про яку говорить Ernst & Young, також завелика. Вона страшна! Але я вважаю, що сума є більшою, цей обсяг (тінізації — ред.) є більшим”, — зазначив Данило Гетманцев.

На думку голови парламентського комітету, Україна є нині найбіднішою державою Європи, якщо не рахувати Молдову — “у Молдові гірша ситуація, але ми з нею змінюємося рік від року”.

Раніше Гетманцев в інтерв’ю УНН розповів на що “розміняє” свою політичну кар’єру.

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