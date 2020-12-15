Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо забезпечити європейські пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Прийнятий сьогодні у другому читанні та в цілому проект Державного бюджету на 2021 рік є реальним, хоча і викликає питання. Про це на брифінгу у вівторок розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.
“Ми сьогодні прийняли бюджет. Для багатьох це було складним рішенням, запитання, які ми обговорювали – залишились. Але ми прийняли цей бюджет для країни, попри ті запитання, попри ті проблемні питання, які є в проекті бюджету, зважаючи на те, що він є реальним… Ми з вами розуміємо, що ми – бідна країна. Ми розуміємо, що 30 років цю країну доводили до того стану, в якому вона є. Ми розуміємо, що не можемо забезпечити заробітні плати вичтелям, медикам, не можемо забезпечити пенсії на рівні європейських. Мине можемо забезпечити у країні, в якій половина економіки, а можливо і більше, перебуває в тіні”, - сказав Гетманцев.
Він закликав “змиритись з тим, що цей бюджет є реальним, на жаль”.
“Прийнявши цей реальний, хоча і з питаннями, бюджет, ми можемо з вами відштовхнутись від нього, використовуючи ресурси, які в ньому закріплені, розпочати сталий розвиток нашої держави”, - додав нардеп.
Нагадаємо, народні депутати сьогодні ухвалили в другому читанні і в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік.