Гетманцев про Бюджет: ми бідна країна і не можемо забезпечити європейські пенсії

“Ми сьогодні прийняли бюджет. Для багатьох це було складним рішенням, запитання, які ми обговорювали – залишились. Але ми прийняли цей бюджет для країни, попри ті запитання, попри ті проблемні питання, які є в проекті бюджету, зважаючи на те, що він є реальним… Ми з вами розуміємо, що ми – бідна країна. Ми розуміємо, що 30 років цю країну доводили до того стану, в якому вона є. Ми розуміємо, що не можемо забезпечити заробітні плати вичтелям, медикам, не можемо забезпечити пенсії на рівні європейських. Мине можемо забезпечити у країні, в якій половина економіки, а можливо і більше, перебуває в тіні”, - сказав Гетманцев.

Він закликав “змиритись з тим, що цей бюджет є реальним, на жаль”.

“Прийнявши цей реальний, хоча і з питаннями, бюджет, ми можемо з вами відштовхнутись від нього, використовуючи ресурси, які в ньому закріплені, розпочати сталий розвиток нашої держави”, - додав нардеп.

Нагадаємо, народні депутати сьогодні ухвалили в другому читанні і в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік.