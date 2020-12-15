Гетманцев о бюджете: мы бедная страна и не можем обеспечить европейские пенсии

"Мы сегодня приняли бюджет. Для многих это было сложным решением, вопросы, которые мы обсуждали - остались. Но мы приняли этот бюджет страны, несмотря на те вопросы, несмотря на те проблемные вопросы, которые есть в проекте бюджета, смотря на то, что он является реальным ... Мы с вами понимаем, что мы - бедная страна. Мы понимаем, что 30 лет эту страну доводили до того состояния, в котором она есть. Мы понимаем, что не можем обеспечить заработные платы учителям, медикам, не можем обеспечить пенсии на уровне европейских. Мы не можем обеспечить в стране, в которой половина экономики, а возможно и более, находится в тени", - сказал Гетманцев.

Он призвал "смириться с тем, что этот бюджет является реальным, к сожалению".

"Приняв этот реальный, хотя и с вопросами, бюджет, мы можем с вами оттолкнуться от него, используя ресурсы, которые в нем закреплены начать устойчивое развитие нашего государства", - добавил нардеп.

Напомним, народные депутаты сегодня приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год.