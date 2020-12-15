Гетманцев о бюджете: мы бедная страна и не можем обеспечить европейские пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Принятый сегодня во втором чтении и в целом проект Государственного бюджета на 2021 год является реальным, хотя и вызывает вопросы. Об этом на брифинге во вторник рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня приняли бюджет. Для многих это было сложным решением, вопросы, которые мы обсуждали - остались. Но мы приняли этот бюджет страны, несмотря на те вопросы, несмотря на те проблемные вопросы, которые есть в проекте бюджета, смотря на то, что он является реальным ... Мы с вами понимаем, что мы - бедная страна. Мы понимаем, что 30 лет эту страну доводили до того состояния, в котором она есть. Мы понимаем, что не можем обеспечить заработные платы учителям, медикам, не можем обеспечить пенсии на уровне европейских. Мы не можем обеспечить в стране, в которой половина экономики, а возможно и более, находится в тени", - сказал Гетманцев.
Он призвал "смириться с тем, что этот бюджет является реальным, к сожалению".
"Приняв этот реальный, хотя и с вопросами, бюджет, мы можем с вами оттолкнуться от него, используя ресурсы, которые в нем закреплены начать устойчивое развитие нашего государства", - добавил нардеп.
Напомним, народные депутаты сегодня приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год.