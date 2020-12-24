"Де мої 8 тисяч?": запустили відеоінструкцію для ФОПів

Так, керівник "Дії" Мстислав Банік у форматі “питання-відповідь” відповідав на запитання про виплату одноразової матеріальної допомоги ФОПам у розмірі 8000 грн. Він також нагадав про специфіку послуги та терміни її отримання, розповідав про інші новини в "Дії".

Серед запитань: чи були вже виплати ФОПам; як у застосунку Дія оформити разову виплату, ту, що 31 грудня, на свою дитину; чи правда, що виплачують допомогу всім українцям, чи тільки ФОПам; чому заява на отримання допомоги ФОП розглядається так довго; чи існує якась черга; куди слід звернутися, якщо працівник не отримав допомогу з вини роботодавця; чому відмовили у допомозі та інше.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 23 грудня ФОПи та наймані працівники отримали перші карантинні виплати у 8 тисяч гривень через державний сервіс “Дія” — їх передано уже 278 тис. українців на загальну суму 2,23 млрд грн. При цьому послугою скористалися вже 321 307 українців.

Як повідомлялося, з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні. Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину у січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня. Пенсійний фонд почав фінансування виплат “карантинних” 8 тисяч ФОПам з 22 грудня.

Як заявляв Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, державну підтримку у 8 тисяч гривень, призначену для людей, які можуть втратити доходи у разі введення жорстких карантинних обмежень, зможуть отримати 1,2 млн українців.