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"Карантинні" 8 тисяч: ФОПи отримали перші виплати, заявки подали вже 321 тис. українців

Київ • УНН

 • 14808 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Сьогодні ФОП та наймані працівники отримали перші карантинні виплати у 8 тисяч гривень через державний сервіс "Дія" - їх передано уже 278 тис. українців на загальну суму 2,23 млрд грн. При цьому послугою скористалися вже 321 307 українців. Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Карантинні" 8 тисяч: ФОПи отримали перші виплати, заявки подали вже 321 тис. українців

"Сьогодні ФОП та наймані працівники отримали перші карантинні виплати через Дію. 278 тис. українців отримали одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн на загальну суму 2,23 млрд грн. Нагадую, що це тільки перша черга виплат", - зазначив Федоров.

Зазначається, що "технічну частину надання послуги розробила Мінцифра.

"Починаючи з 14 грудня, нею скористалися вже 321 307 українців", - повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Нагадаємо, з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні. Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину у січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.

Пенсійний фонд почав фінансування виплат "карантинних" 8 тисяч ФОПам з 22 грудня.

Як заявляв Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, державну підтримку у 8 тисяч гривень, призначену для людей, які можуть втратити доходи у разі введення жорстких карантинних обмежень, зможуть отримати 1,2 млн українців.

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