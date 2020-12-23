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Пенсійний фонд розпочав виплати "карантинних" 8 тисяч ФОПам

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги обсягом 8 тисяч грн для ФОПів та найманих працівників, які потрапляють під вплив жорстких карантинних заходів у січні - загалом для 280,3 тис. осіб профінансовано понад 2,2 млрд грн, передає УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

Пенсійний фонд розпочав виплати "карантинних" 8 тисяч ФОПам

“22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України 280,3 тисячам осіб профінансовано 2 242,8 млн грн для забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 № 1233 “Деякі питання надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тис. гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні. Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону у період посиленого карантину у січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.

Як заявляв Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, державну підтримку у 8 тисяч гривень, призначену для людей, які можуть втратити доходи у разі введення жорстких карантинних обмежень, зможуть отримати 1,2 млн українців.

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