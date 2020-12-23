"Карантинные" 8 тысяч: ФЛП получили первые выплаты, заявки подали уже 321 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сегодня ФЛП и наемные работники получили первые карантинные выплаты в 8000 гривен через государственный сервис "Дия" - они направлены уже 278 тыс. украинцев на общую сумму 2,23 млрд грн. При этом услугой воспользовались уже 321 307 украинцев. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
"Сегодня ФЛП и наемные работники получили первые карантинные выплаты через Дию. 278 тыс. украинцев получили единовременную материальную помощь в размере 8 тыс. грн на общую сумму 2,23 млрд грн. Напоминаю, что это только первая очередь выплат", - отметил Федоров.
Отмечается, что техническую часть предоставления услуги разработала Минцифра.
"Начиная с 14 декабря, ею воспользовались уже 321 307 украинцев", - сообщили в пресс-службе Минцифры.
Напомним, с 14 декабря портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен единовременного пособия малому бизнесу из-за карантина в январе. Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.
Пенсионный фонд начал финансирование выплат "карантинных" 8 тысяч ФЛП с 22 декабря.
Как заявлял Премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8000 гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.