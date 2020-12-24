"Где мои 8 тысяч?": запустили видеоинструкцию для ФЛП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Государственный сервис "Дия" опубликовал видео с ответами на часто задаваемые вопросы относительно выплат единовременной материальной помощи ФЛП в размере 8 тысяч грн. Видео опубликовали на YouTube-канале "Дии", передает УНН.
Так, руководитель "Дии" Мстислав Баник в формате "вопрос-ответ" отвечал на вопросы о выплате единовременной материальной помощи ФЛП в размере 8000 грн. Он также напомнил о специфике услуги и сроках ее получения, рассказывал о других новостях в "Дии".
Среди вопросов: были ли уже выплаты ФЛП; как в приложении Дия оформить разовую выплату, ту, что 31 декабря, на своего ребенка; правда ли, что выплачивают помощь всем украинцам или только ФЛП; почему заявление на получение помощи ФЛП рассматривается так долго; существует ли какая-то очередь; куда следует обратиться, если работник не получил помощь по вине работодателя; почему отказали в помощи и прочее.
Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 23 декабря ФЛП и наемные работники получили первые карантинные выплаты в 8000 гривен через государственный сервис "Дия" - они направлены уже 278 тыс. украинцев на общую сумму 2,23 млрд грн. При этом услугой воспользовались уже 321 307 украинцев.
Как сообщалось, с 14 декабря портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8 тыс. гривен единовременного почобия малому бизнесу из-за карантина в январе. Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря. Пенсионный фонд начал финансирование выплат "карантинных" 8 тысяч ФЛП с 22 декабря.
Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, государственную поддержку в 8000 гривен, предназначенную для людей, которые могут потерять доходы в случае введения жестких карантинных ограничений, смогут получить 1,2 млн украинцев.