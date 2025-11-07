Герои среди нас: 16 спасателей и пилотов получили государственные награды за спасение людей

Глава ГСЧС Украины Андрей Даник вручил государственные и ведомственные награды 16 спасателям и пилотам, участвовавшим в ликвидации последствий российских ударов по Киеву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

В церемонии награждения 9 специалистов получили Отличия Президента Украины "За оборону Украины". Еще 7 спасателей и пилотов были отмечены нагрудными знаками "Знак Почета" и "За отвагу в чрезвычайной ситуации".

Их профессионализм, мужество и самоотверженность спасают жизни каждый день. Поздравляем и гордимся коллегами! – отметили в ГСЧС Украины.

