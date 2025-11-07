Герої серед нас: 16 рятувальників та пілотів отримали державні нагороди за порятунок людей
Київ • УНН
Голова ДСНС України Андрій Даник вручив державні та відомчі відзнаки 16 рятувальникам та пілотам, які брали участь у ліквідації наслідків російських ударів по Києву. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
У церемонії нагородження 9 фахівців отримали Відзнаки Президента України "За оборону України". Ще 7 рятувальників та пілотів були відзначені нагрудними знаками "Знак Пошани" та "За відвагу в надзвичайній ситуації".
Їхній професіоналізм, мужність і самовідданість рятують життя щодня. Вітаємо та пишаємося колегами!
Нагадаємо
Київські рятувальники прилаштували трьох кошенят, знайдених на місці пожежі після російської атаки. Два котики і кішка тепер матимуть сім'ї.