Германия вызвала посла РФ из-за угроз производителям дронов для Украины
Киев • УНН
МИД ФРГ выразил протест из-за запугивания Россией европейских предприятий. Берлин назвал действия Москвы неприемлемой попыткой ослабить поддержку Украины.
Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России для выражения протеста из-за запугивания минобороны РФ производителей дронов для Украины в странах Европы. Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ в соцсети X, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что прямые угрозы России против целей в Германии "являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и испытать наше единство".
Мы не дадим себя запугать. Такие угрозы и все виды шпионской деятельности в Германии абсолютно неприемлемы. Сегодня по этому случаю был вызван российский посол
Напомним
17 апреля Чехия вызвала для объяснений российского посла после завуалированных угроз Москвы ряду европейских стран относительно совместных с Украиной предприятий по производству дронов.
