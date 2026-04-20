Германия вызвала посла РФ из-за угроз производителям дронов для Украины

Киев • УНН

 • 780 просмотра

МИД ФРГ выразил протест из-за запугивания Россией европейских предприятий. Берлин назвал действия Москвы неприемлемой попыткой ослабить поддержку Украины.

Германия вызвала посла РФ из-за угроз производителям дронов для Украины

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России для выражения протеста из-за запугивания минобороны РФ производителей дронов для Украины в странах Европы. Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ в соцсети X, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что прямые угрозы России против целей в Германии "являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и испытать наше единство".

Мы не дадим себя запугать. Такие угрозы и все виды шпионской деятельности в Германии абсолютно неприемлемы. Сегодня по этому случаю был вызван российский посол

- указывается в сообщении.

Напомним

17 апреля Чехия вызвала для объяснений российского посла после завуалированных угроз Москвы ряду европейских стран относительно совместных с Украиной предприятий по производству дронов.

