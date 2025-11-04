ukenru
Financial Times

Германия тестирует революционную зарядку электромобилей от асфальта на автобане

Киев • УНН

 • 178 просмотра

В Германии на участке трассы A6 вблизи Амберга тестируют индуктивную зарядку электромобилей во время движения. Эта беспроводная система основана на решении израильской компании Electreon и является первой такой трассой в Германии.

Германия тестирует революционную зарядку электромобилей от асфальта на автобане

В ФРГ внедряют революционную технологию индуктивной зарядки электромобилей во время движения по автобану. Первый индуктивный участок трассы находится недалеко от Амберга в немецкой Баварии. Передает УНН со ссылкой на Focus.

Детали

На участке трассы A6 вблизи Амберга в Германии воплощается в жизнь идея, которая может изменить путешествия на автомобилях в будущем. Уже несколько дней на определенном участке дороги проводятся испытания индуктивной зарядки.

Речь идет о беспроводной системе зарядки, основанной на решении израильской технологической компании Electreon.

Принцип конструкции

В дорожное покрытие встроены катушки, которые генерируют магнитное поле, когда по ним проезжает соответствующим образом оборудованное транспортное средство. Внутри транспортного средства энергия поглощается встречной катушкой и передается к аккумулятору.

Специалисты говорят, что технология имеет потенциал в решении нескольких вопросов.

  • уменьшается потребность в импорте аккумуляторов;
    • решаются вопросы запаса хода, в случае необходимости.

      Испытательная трасса длиной 1 км является первой в Германии. Всего в мире подобных немного. Подобные проекты на европейском континенте есть только во Франции и нескольких странах Скандинавии. Также похожая разработка воплощается в США.

      Напомним

      Porsche Cayenne EV 2026 года будет иметь опцию беспроводной зарядки с помощью индукционной платформы. Система работает с эффективностью 90% и заряжает авто так же быстро, как кабель до 11 кВт.

      Самый дешевый электрокар в Европе получает увеличение мощности и аккумулятор LFP06.10.25, 17:03 • 26864 просмотра

      Игорь Тележников

      ТехнологииАвто
      Техника
      Энергетика
      Электроэнергия
      Франция
      Германия
      Соединённые Штаты