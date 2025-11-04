Германия тестирует революционную зарядку электромобилей от асфальта на автобане
В Германии на участке трассы A6 вблизи Амберга тестируют индуктивную зарядку электромобилей во время движения. Эта беспроводная система основана на решении израильской компании Electreon и является первой такой трассой в Германии.
В ФРГ внедряют революционную технологию индуктивной зарядки электромобилей во время движения по автобану. Первый индуктивный участок трассы находится недалеко от Амберга в немецкой Баварии. Передает УНН со ссылкой на Focus.
Детали
На участке трассы A6 вблизи Амберга в Германии воплощается в жизнь идея, которая может изменить путешествия на автомобилях в будущем. Уже несколько дней на определенном участке дороги проводятся испытания индуктивной зарядки.
Речь идет о беспроводной системе зарядки, основанной на решении израильской технологической компании Electreon.
Принцип конструкции
В дорожное покрытие встроены катушки, которые генерируют магнитное поле, когда по ним проезжает соответствующим образом оборудованное транспортное средство. Внутри транспортного средства энергия поглощается встречной катушкой и передается к аккумулятору.
Специалисты говорят, что технология имеет потенциал в решении нескольких вопросов.
- уменьшается потребность в импорте аккумуляторов;
- решаются вопросы запаса хода, в случае необходимости.
Испытательная трасса длиной 1 км является первой в Германии. Всего в мире подобных немного. Подобные проекты на европейском континенте есть только во Франции и нескольких странах Скандинавии. Также похожая разработка воплощается в США.
