Германия не имеет "плана на войну с россией" - Минобороны ФРГ

В Минобороны Германии утверждают, что у страны нет "плана на войну с россией". Об этом в комментарии DW заявила представительница Минобороны Германии Кристиане Ноак, передает УНН.

Детали

"Бундесвер не разрабатывал никакого "плана на войну с россией", - заявила Ноак.

По ее словам, план объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО на территории Германии с необходимой для этого гражданской поддержкой, при этом учитываются потребности Альянса в Германии.

"Это секретный документ. Он недоступен для загрузки из соображений национальной безопасности", - добавила Ноак.

Она отметила, что Германия как страна НАТО руководствуется планами Альянса и активно участвует в их разработке. Однако OPLAN DEU на 1400 страниц - национальный немецкий план.

"Оборонное планирование НАТО и основанный на нем OPLAN DEU неразрывно связаны и постоянно адаптируются к текущим событиям. Таким образом, OPLAN DEU не является планом, разработанным в 2023 году и "завершенным". Он постоянно дорабатывается и переоценивается", - резюмировала представительница Минобороны ФРГ.

Напомним

The Wall Street Journal сообщал, что Германия разрабатывает и имплементирует секретный "Оперативный план Германия" (OPLAN DEU) объемом 1200 страниц на случай войны с Россией, который предусматривает переправку до 800 000 военнослужащих НАТО к линии фронта. План детализирует логистику и защиту, а также возвращает менталитет времен холодной войны с учетом современных угроз и инфраструктурных проблем.