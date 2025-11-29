$42.190.00
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 24961 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 27424 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 32521 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 44679 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 28396 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 21661 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 43748 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 23183 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 19469 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Германия не имеет "плана на войну с россией" - Минобороны ФРГ

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Представительница Минобороны Германии Кристиане Ноак заявила, что Бундесвер не разрабатывал никакого «плана на войну с россией». Это опровергает информацию The Wall Street Journal о якобы секретном «Оперативном плане Германия» (OPLAN DEU).

Германия не имеет "плана на войну с россией" - Минобороны ФРГ

В Минобороны Германии утверждают, что у страны нет "плана на войну с россией". Об этом в комментарии DW заявила представительница Минобороны Германии Кристиане Ноак, передает УНН.

Детали

"Бундесвер не разрабатывал никакого "плана на войну с россией", - заявила Ноак.

По ее словам, план объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО на территории Германии с необходимой для этого гражданской поддержкой, при этом учитываются потребности Альянса в Германии.

"Это секретный документ. Он недоступен для загрузки из соображений национальной безопасности", - добавила Ноак.

Она отметила, что Германия как страна НАТО руководствуется планами Альянса и активно участвует в их разработке. Однако OPLAN DEU на 1400 страниц - национальный немецкий план.

"Оборонное планирование НАТО и основанный на нем OPLAN DEU неразрывно связаны и постоянно адаптируются к текущим событиям. Таким образом, OPLAN DEU не является планом, разработанным в 2023 году и "завершенным". Он постоянно дорабатывается и переоценивается", - резюмировала представительница Минобороны ФРГ.

Напомним

The Wall Street Journal сообщал, что Германия разрабатывает и имплементирует секретный "Оперативный план Германия" (OPLAN DEU) объемом 1200 страниц на случай войны с Россией, который предусматривает переправку до 800 000 военнослужащих НАТО к линии фронта. План детализирует логистику и защиту, а также возвращает менталитет времен холодной войны с учетом современных угроз и инфраструктурных проблем.

Павел Башинский

Новости Мира
Война в Украине
НАТО
Германия