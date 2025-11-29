Німеччина не має "плану на війну з росією" - Міноборони ФРН

У Міноборони Німеччини стверджують, що країна не має "плану на війну з росією". Про це в коментарі DW заявила представниця Міноборони Німеччини Крістіане Ноак, передає УНН.

Деталі

"Бундесвер не розробляв жодного "плану на війну з росією", - заявила Ноак.

За її словами, план об'єднує військові компоненти оборони країни і НАТО на території Німеччини з необхідною для цього цивільною підтримкою, при цьому враховуються потреби Альянсу в Німеччині.

"Це секретний документ. Він недоступний для завантаження з міркувань національної безпеки", - додала Ноак.

Вона зазначила, що Німеччина як країна НАТО керується планами Альянсу і бере активну участь у їх розробці. Однак OPLAN DEU на 1400 сторінок - національний німецький план.

"Оборонне планування НАТО, і заснований на ньому OPLAN DEU нерозривно пов'язані і постійно адаптуються до поточних подій. Таким чином, OPLAN DEU не є планом, розробленим у 2023 році і "завершеним". Він постійно доопрацьовується і переоцінюється", - резюмувала представниця Міноборони ФРН.

Нагадаємо

The Wall Street Journal повідомляв, що Німеччина розробляє та імплементує секретний "Оперативний план Німеччина" (OPLAN DEU) обсягом 1200 сторінок на випадок війни з росією, який передбачає переправлення до 800 000 військовослужбовців НАТО до лінії фронту. План деталізує логістику та захист, а також повертає менталітет часів холодної війни з урахуванням сучасних загроз та інфраструктурних проблем.