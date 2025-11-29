$42.190.00
48.870.00
ukenru
02:21 • 13575 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 24936 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 27411 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 32508 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 44669 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 28391 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 21657 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 43745 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 23183 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 19469 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Меню
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56 • 44676 перегляди
Німеччина не має "плану на війну з росією" - Міноборони ФРН

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Представниця Міноборони Німеччини Крістіане Ноак заявила, що Бундесвер не розробляв жодного "плану на війну з росією". Це спростовує інформацію The Wall Street Journal про нібито секретний "Оперативний план Німеччина" (OPLAN DEU).

Німеччина не має "плану на війну з росією" - Міноборони ФРН

У Міноборони Німеччини стверджують, що країна не має "плану на війну з росією". Про це в коментарі DW заявила представниця Міноборони Німеччини Крістіане Ноак, передає УНН.

Деталі

"Бундесвер не розробляв жодного "плану на війну з росією", - заявила Ноак.

За її словами, план об'єднує військові компоненти оборони країни і НАТО на території Німеччини з необхідною для цього цивільною підтримкою, при цьому враховуються потреби Альянсу в Німеччині.

"Це секретний документ. Він недоступний для завантаження з міркувань національної безпеки", - додала Ноак.

Вона зазначила, що Німеччина як країна НАТО керується планами Альянсу і бере активну участь у їх розробці. Однак OPLAN DEU на 1400 сторінок - національний німецький план.

"Оборонне планування НАТО, і заснований на ньому OPLAN DEU нерозривно пов'язані і постійно адаптуються до поточних подій. Таким чином, OPLAN DEU не є планом, розробленим у 2023 році і "завершеним". Він постійно доопрацьовується і переоцінюється", - резюмувала представниця Міноборони ФРН.

Нагадаємо

The Wall Street Journal повідомляв, що Німеччина розробляє та імплементує секретний "Оперативний план Німеччина" (OPLAN DEU) обсягом 1200 сторінок на випадок війни з росією, який передбачає переправлення до 800 000 військовослужбовців НАТО до лінії фронту. План деталізує логістику та захист, а також повертає менталітет часів холодної війни з урахуванням сучасних загроз та інфраструктурних проблем.

Павло Башинський

Новини Світу
Війна в Україні
НАТО
Німеччина