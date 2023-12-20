Германия может впервые конфисковать более 720 млн евро российских активов

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
  •  38493 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
  •  76901 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
  •  110617 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
  •  110745 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
  •  136324 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  140806 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  147720 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  146567 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  140374 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  152825 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  147631 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  140978 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133497 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123666 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115209 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
germaniya-mozhet-vpervie-konfiskovat-bolee-720-mln-yevro-rossiiskikh-aktivov

Германия может впервые конфисковать более 720 млн евро российских активов

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 11:22  •  19295 просмотра

Read in English

Федеральная прокуратура Германии стремится арестовать более 720 миллионов евро российских активов, хранящихся в отделении J.P. Morgan, которые были заморожены из-за санкций. Этот шаг может направить средства в государственную казну Германии.

Генеральный прокурор Германии Петер Франк хочет конфисковать более 720 миллионов евро российских активов. Об этом со ссылкой на немецкое издание Spiegel, передает УНН.  

Детали

Отмечается, что федеральная прокуратура Германии уже подала заявление в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне.

Германия продолжит поддерживать Украину, даже если другие "начнут колебаться" - Шольц09 декабрь 2023, 15:12 • 80426 просмотров

Ведомство планирует вернуть в государственную казну более 720 миллионов евро замороженных средств, которые были размещены дочерней компанией Московской фондовой биржи в немецком филиале крупного американского банка J.P. Morgan.

В издании отмечают, что до сих пор Германия только замораживала активы российских компаний из санкционного списка ЕС, но из-за того, что одна из компаний хотела, чтобы ее деньги исчезли, Федеральная прокуратура начала действовать. Теперь деньги могут попасть в государственную казну.

Дополнение

В Spiegel объяснили, что в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, большая часть активов состоятельных россиян "утекла" из ЕС еще до введения первых санкций.

Для решения трудностей была создана "оперативная группа" во главе с бывшим координатором разведки в Федеральной канцелярии Иоганнесом Гайсманом. В то же время "схемы" с запутанной структурой компаний до сих пор остаются проблемой, поскольку это затрудняет доказательство фактического права собственности.

В прошлом году Германия оценила общую сумму замороженных активов в чуть менее чем пять миллиардов евро.

Напомним,

Немецкий Бундестаг принял дополнительный бюджет на 2023 год, позволяющий осуществлять заимствования вне конституционного "долгового тормоза" в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с войной в Украине.

Германия дополнительно выделит 11,5 млн евро в фонд Украина-НАТО29 ноябрь 2023, 13:55 • 22595 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
Німеччина може вперше конфіскувати понад 720 млн євро російських активів
Germany may confiscate more than EUR 720 million of Russian assets for the first time
Новости по теме

Германия может впервые конфисковать более 720 млн евро российских активов

Федеральная прокуратура Германии стремится арестовать более 720 миллионов евро российских активов, хранящихся в отделении J. P. Morgan, которые были заморожены из-за санкций. Этот шаг может направить средства в государственную казну Германии.

Новости Мира •   •  19295 просмотра
Германия может впервые конфисковать более 720 млн евро российских активов

В Киеве подделывали оливковое масло известных итальянских марок: дельцы разоблачены

Правоохранительные органы Украины разоблачили подпольное производство оливкового масла и соусов под маркировкой известных итальянских брендов в Киеве, изъяв более 90 тонн фальсифицированной продукции.

Криминал и ЧП •   •  23217 просмотра
В Киеве подделывали оливковое масло известных итальянских марок: дельцы разоблачены

В Словакии продолжаются протесты против правительства Фицо

Тысячи людей протестовали в Словакии против планов правительства премьер-министра Роберта Фицо внести изменения в уголовный кодекс, в частности, отменить специальную прокуратуру по расследованию тяжких преступлений. ЕС выразил обеспокоенность, что эти изменения могут подорвать верховенство права.

Новости Мира •   •  21774 просмотра
В Словакии продолжаются протесты против правительства Фицо

В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу по Дегтяревскому путепроводу

Движение по обновленному Дегтяревскому путепроводу в Киеве открыто, сообщил городской голова Виталий Кличко. Обновленная конструкция имеет увеличенные габариты и большую пропускную способность и будет полностью завершена весной следующего года.

Общество •   •  25013 просмотра
В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу по Дегтяревскому путепроводу

На трассе Одесса-Рени столкнулись три грузовика, движение затруднено

Авария на трассе Одесса-Рени, в которой столкнулись три грузовика, привела к ограничению движения, полиция работает на месте.

Криминал и ЧП •   •  19695 просмотра
На трассе Одесса-Рени столкнулись три грузовика, движение затруднено

Сейм Польши создал следственный комитет для расследования коррупционного "визового скандала"

Польский Сейм сформировал комиссию из 11 членов для расследования визового скандала, связанного с легализацией пребывания иностранцев в период с 2019 по 2023 год. Скандал связан с использованием платных польских рабочих виз для въезда в ЕС, а чиновников подозревают в злоупотреблениях.

Новости Мира •   •  20364 просмотра
Сейм Польши создал следственный комитет для расследования коррупционного "визового скандала"

Блокада польской границы повлияла, но экономика Украины показала рост в ноябре - Минэкономики

Несмотря на блокаду польско-украинской границы польскими автоперевозчиками в ноябре, экономика Украины выросла примерно на 4%. Рост с января по ноябрь 2023 года оценивается на уровне 5,5% по сравнению с предыдущим годом.

Экономика •   •  21760 просмотра
Блокада польской границы повлияла, но экономика Украины показала рост в ноябре - Минэкономики

FT назвала человеком года Ларса Йоргенсена - главу компании Novo Nordisk, которая разработала препараты для снижения веса

Ларс Йоргенсен, руководитель компании Novo Nordisk, назван Человеком года по версии Financial Times за его лидерство в разработке препаратов для лечения диабета со значительным эффектом снижения веса, что позволило компании стать самой дорогой в Европе в 2023 году.

Новости Мира •   •  17132 просмотра
FT назвала человеком года Ларса Йоргенсена - главу компании Novo Nordisk, которая разработала препараты для снижения веса

ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест судьи Тандыру

Киевский суд продлил содержание под стражей судьи Алексея Тандыра до 17 февраля по делу о ДТП, в котором погиб офицер Национальной гвардии, а также наложил арест на его имущество и средства.

Криминал и ЧП •   •  16853 просмотра
ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест судьи Тандыру

В ЕС согласовали реформу об ужесточении правил приема мигрантов - СМИ

ЕС согласовал реформу, которая вводит более строгие правила предоставления убежища, включая ускоренные процедуры и немедленную депортацию для заявителей, которые не получили убежища.

Новости Мира •   •  16833 просмотра
В ЕС согласовали реформу об ужесточении правил приема мигрантов - СМИ