Германия может впервые конфисковать более 720 млн евро российских активов
Киев • УНН
Федеральная прокуратура Германии стремится арестовать более 720 миллионов евро российских активов, хранящихся в отделении J.P. Morgan, которые были заморожены из-за санкций. Этот шаг может направить средства в государственную казну Германии.
Генеральный прокурор Германии Петер Франк хочет конфисковать более 720 миллионов евро российских активов. Об этом со ссылкой на немецкое издание Spiegel, передает УНН.
Детали
Отмечается, что федеральная прокуратура Германии уже подала заявление в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне.
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Ведомство планирует вернуть в государственную казну более 720 миллионов евро замороженных средств, которые были размещены дочерней компанией Московской фондовой биржи в немецком филиале крупного американского банка J.P. Morgan.
В издании отмечают, что до сих пор Германия только замораживала активы российских компаний из санкционного списка ЕС, но из-за того, что одна из компаний хотела, чтобы ее деньги исчезли, Федеральная прокуратура начала действовать. Теперь деньги могут попасть в государственную казну.
Дополнение
В Spiegel объяснили, что в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, большая часть активов состоятельных россиян "утекла" из ЕС еще до введения первых санкций.
Для решения трудностей была создана "оперативная группа" во главе с бывшим координатором разведки в Федеральной канцелярии Иоганнесом Гайсманом. В то же время "схемы" с запутанной структурой компаний до сих пор остаются проблемой, поскольку это затрудняет доказательство фактического права собственности.
В прошлом году Германия оценила общую сумму замороженных активов в чуть менее чем пять миллиардов евро.
Напомним,
Немецкий Бундестаг принял дополнительный бюджет на 2023 год, позволяющий осуществлять заимствования вне конституционного "долгового тормоза" в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с войной в Украине.
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