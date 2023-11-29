Германия дополнительно выделит 11,5 млн евро в фонд Украина-НАТО

Германия дополнительно инвестирует 11,5 млн евро в Целевой фонд Украина - НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, которую процитировало МИД Германии в соцсети X, передает УНН.

Совет НАТО-Украина станет движущей силой, которая еще больше приблизит Украину к НАТО. Стандарты НАТО, планирование возможностей и реформа сил занимают центральное место в этом процессе. С этой целью Германия инвестирует дополнительные 11,5 миллионов евро в Целевой фонд НАТО-Украина - заявила Бербок.

Глава МИД Германии отметила, что будущее Украины - в ЕС и НАТО. Украина выбрала мир, свободу и безопасность, и ФРГ должна сделать все возможное, чтобы поддержать ее на этом пути.

В то же время Бербок заявила о снижении внимания общественности к войне рф против Украины.

"Сейчас внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности, что является фатальным. Атаки со стороны россии на гражданскую инфраструктуру сейчас сильны как никогда. Именно поэтому нам всем необходимо работать над тем, чтобы еще больше укрепить зимний защитный щит для Украины", - заявила Бербок.

Дополнение

Совет Украина-НАТО сегодня на заседании утвердил годовую программу работы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили амбициозную программу работы на следующий год, охватывающую энергетическую безопасность, инновации и функциональную совместимость.