Германия продолжит поддерживать Украину, даже если другие "начнут колебаться" - Шольц

Несмотря на бюджетный кризис в Германии, Берлин продолжит поддерживать Киев как финансовой, так и военной помощью, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, Германия может даже увеличить объемы своей помощи, пишет DW, передает УНН.

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Эта война, очевидно, так быстро не закончится. Поэтому важно, чтобы мы были в состоянии длительное время делать то, что необходимо, а именно - продолжать оказывать поддержку Украине в ее оборонительной борьбе - сказал Шольц.

При этом канцлер подчеркнул, что Германия должна быть готова увеличить помощь Украине, "когда другие начинают колебаться".

Как отмечает DW, Шольц, очевидно, имел в виду блокирование США прямой бюджетной поддержки Украины.

"путин не может и не должен ожидать, что мы уступим", - сказал канцлер ФРГ.

Дополнение

Накануне Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, беспилотники и автомобили.