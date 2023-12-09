Германия продолжит поддерживать Украину, даже если другие "начнут колебаться" - Шольц
Киев • УНН
Германия остается преданной поддержке Украины финансовой и военной помощью, а канцлер Шольц выразил готовность увеличить помощь, если другие страны "будут колебаться".
Несмотря на бюджетный кризис в Германии, Берлин продолжит поддерживать Киев как финансовой, так и военной помощью, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, Германия может даже увеличить объемы своей помощи, пишет DW, передает УНН.
Детали
Эта война, очевидно, так быстро не закончится. Поэтому важно, чтобы мы были в состоянии длительное время делать то, что необходимо, а именно - продолжать оказывать поддержку Украине в ее оборонительной борьбе
При этом канцлер подчеркнул, что Германия должна быть готова увеличить помощь Украине, "когда другие начинают колебаться".
Как отмечает DW, Шольц, очевидно, имел в виду блокирование США прямой бюджетной поддержки Украины.
"путин не может и не должен ожидать, что мы уступим", - сказал канцлер ФРГ.
Дополнение
Накануне Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли снаряды, беспилотники и автомобили.
Германия продолжит поддерживать Украину, даже если другие "начнут колебаться" - Шольц
Германия остается преданной поддержке Украины финансовой и военной помощью, а канцлер Шольц выразил готовность увеличить помощь, если другие страны "будут колебаться".
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