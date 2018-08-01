Геращенко рассказал о ходе расследования нападения на чиновницу в Херсоне

"Что касается расследования дела покушения на Катерину Гандзюк – следствие делает все возможное, чтобы установить лиц, которые подготовили и реализовали это ужасное преступление", - сказал Геращенко.

По его словам, сняты записи с десятков видеокамер, проследовали по пути лица, которое вылило на Катерину какую-то из видов кислот.

Он также прокомментировал информацию об экспертизе.

"Если кто-то умет делать экспертизу химического вещества за пять минут, пусть расскажет, как это делается. Это делается профессиональными экспертами, которые отбирают образцы и сравнивают с другими веществами", - сказв Геращенко и добавил, что, возможно, уже сегодня будет результат.

В тоже время он не исключил, что "иногда, например, нужны месяцы для того, чтобы определить взрывчатое вещество, которым взрывали Павла Шеремета".

Напомним, и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела.

Впоследствии были получены предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы, из которых стало известно, что женщину облили концентрированной серной кислотой. В связи с получением заключения о степени тяжести полученных телесных повреждений и их опасности для жизни преступление переквалифицировали на ст.15, п.4 ч.2 ст.115 (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины.

Добавим, что пострадавшую из-за нападения херсонскую чиновницу выписали из больницы.