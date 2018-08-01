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Геращенко розповів про розслідування нападу на чиновницю в Херсоні

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Слідство робить все можливе, щоб встановити осіб, які підготували і реалізували нападу на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк. Уже зняті записи з десятків відеокамер. Про це повідомив член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко, пише УНН.

"Що стосується розслідування справи замаху на Катерину Гандзюк - слідство робить все можливе, щоб встановити осіб, які підготували і реалізували цей жахливий злочин", - сказав Геращенко.

За його словами, зняті записи з десятків відеокамер, прослідували по шляху особи, яка вилила на Катерину якийсь із видів кислот.

Він також прокоментував інформацію про експертизу.

"Якщо хтось вміє робити експертизу хімічної речовини за п'ять хвилин, нехай розповість, як це робиться. Це робиться професійними експертами, які відбирають зразки і порівнюють з іншими речовинами", - сказв Геращенко і додав, що, можливо, вже сьогодні буде результат.

У той же час він не виключив, що "іноді, наприклад, потрібні місяці для того, щоб визначити вибухову речовину, якою підривали Павла Шеремета".

Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною в Херсоні. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

Згодом були отримані попередні висновки судово-медичної експертизи, з яких стало відомо, що жінку облили концентрованою сірчаною кислотою. У зв'язку з отриманням висновку про ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень і їх небезпеки для життя злочин перекваліфікували на ст.15, п.4 ч.2 ст.115 (замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України.

Додамо, що постраждалу через напад херсонську чиновницю виписали з лікарні.

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