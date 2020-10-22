Геращенко рассказал, чем займется после ухода из МВД

"Я спокойно отношусь к любым вызовам, которые предоставляет мне судьба. Я целостная личность, как говорит моя жена. У меня есть чем заниматься всегда. Я буду и дальше реформировать государство, в том числе в аналитическом центре "Украинский институт будущего", одним из основателей которого я являюсь", - сказал Геращенко, отвечая на вопрос, чем займется после своего увольнения из МВД, которое рано или поздно наступит.

Напомним, в Министерстве внутренних дел разработали законопроект, которым хотят обязать военнослужащих, полицейских и других лиц, которые защищают государство, сдавать ДНК перед поступлением на работу.