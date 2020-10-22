В МВС хочуть зобов'язати всіх військовослужбовців здавати ДНК

“Ми розробили законопроект про ідентифікацію ДНК військовослужбовців, поліцейських та інших осіб, які захищають державу. Цей законопроект переданий депутатам, ми зробили презентацію. Зараз вже біля 7 депутатів підписали цей законопроект. Ми очікуємо, що підпише 20. Це закон буде регламентувати, що кожен, хто іде на роботу в поліцію або в армію, повинен здати своє ДНК, щоб якщо трапилося якесь нещастя можна швидко встановлювати хто де є. Як приклад була трагедія страшна в Харкові. 26 курсантів загинули, нам три тижні треба було щоб зрозуміти де чиє тіло”, — сказав Геращенко.

Нагадаємо, 6 жовтня, після траурної процесії у місті Харкові тіла загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом передали родичам.