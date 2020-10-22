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Геращенко розповів, чим займеться після звільнення з МВС

Геращенко розповів, чим займеться після звільнення з МВС

Київ • УНН

 • 27750 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Після свого звільнення з Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко буде продовжувати реформувати державу. Про це він розповів в ефірі “Радіо НВ”, передає УНН.

“Я спокійно ставлюся до будь-яких викликів, які надає мені доля. Я цілісна особистість, як каже моя дружина. В мене є чим займатися завжди. Я буду і далі реформувати державу, в тому числі в аналітичному центрі “Український інститут майбутнього”, одним із засновників якого я є”, - сказав Геращенко, відповідаючи на питання, чим займеться після свого звільнення з МВС, яке рано чи пізно настане.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ розробили законопроект, яким хочуть зобов’язати всіх військовослужбовців, поліцейських та інших осіб, які захищають державу, здавати ДНК перед вступом на роботу.

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