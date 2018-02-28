Геращенко: президентский законопроект о нацбезопасности приблизит Украину к стандартам НАТО

Она сообщила, что законопроект "О национальной безопасности Украины", внесенный в парламент Президентом Украины Петром Порошенко, признан как неотложный.

"Определен как неотложный. Это действительно очень важный закон, который приблизит Украину к стандартам НАТО, еще раз фиксирует необратимость нашего евроатлантического выбора, который усиливает контроль над силовыми структурами. И, наконец, который фиксирует, что министр обороны должен быть гражданским, что также является стандартом и нормой для стран НАТО", - считает Геращенко.

Как сообщал УНН, законопроект "О национальной безопасности Украины", внесен в парламент Президентом Украины Петром Порошенко и зарегистрирован под №8068 от 28 февраля 2018 года.

В пояснительной записке отмечается, что проект закона "О национальной безопасности Украины" разработан во исполнение положений Стратегии национальной безопасности Украины.