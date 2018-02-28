Геращенко: президентский законопроект о нацбезопасности приблизит Украину к стандартам НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Внесенный на рассмотрение парламента президентский законопроект о национальной безопасности подтвердит необратимость продвижения Украины на пути евроатлантической интеграции. Об этом сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
Она сообщила, что законопроект "О национальной безопасности Украины", внесенный в парламент Президентом Украины Петром Порошенко, признан как неотложный.
"Определен как неотложный. Это действительно очень важный закон, который приблизит Украину к стандартам НАТО, еще раз фиксирует необратимость нашего евроатлантического выбора, который усиливает контроль над силовыми структурами. И, наконец, который фиксирует, что министр обороны должен быть гражданским, что также является стандартом и нормой для стран НАТО", - считает Геращенко.
Как сообщал УНН, законопроект "О национальной безопасности Украины", внесен в парламент Президентом Украины Петром Порошенко и зарегистрирован под №8068 от 28 февраля 2018 года.
В пояснительной записке отмечается, что проект закона "О национальной безопасности Украины" разработан во исполнение положений Стратегии национальной безопасности Украины.