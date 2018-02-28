Геращенко: президентський законопроект про нацбезпеку наблизить Україну до стандартів НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Внесений на розгляд парламенту президентський законопроект про національну безпеку підтвердить незворотність поступу України на шляху євроатлантичної інтеграції. Про це повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
Вона повідомила, що законопроект “Про національну безпеку України”, внесений до парламенту Президентом України Петром Порошенком, визнаний як невідкладний.
“Визначений як невідкладний. Це дійсно надзвичайно важливий закон, який наблизить Україну до стандартів НАТО, який ще раз фіксує незворотність нашого євроатлантичного вибору, який посилює контроль над силовими структурами. Й, врешті решт, який фіксує, що міністр оборони має бути цивільним, що також є стандартом і нормою для країн НАТО”, — вважає Геращенко.
Як повідомляв УНН, законопроект “Про національну безпеку України”, внесений до парламенту Президентом України Петром Порошенком та зареєстований під № 8068 від 28 лютого 2018 року.
У пояснювальній записці зазначається, що проект закону “Про національну безпеки України” розроблено на виконання положень Стратегії національної безпеки України.