Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 37 870 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 870 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 14.07 ориентировочно такие:
личного состава – примерно 37 870 (+300) человек ликвидировано,
танков ‒ 1667 (+18) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3852 (+20) ед,
артиллерийских систем – 840 (+1) ед,
РСЗО – 247 (+0) ед,
средства ПВО – 109 (+0) ед,
самолетов – 219 (+2) ед,
вертолетов – 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),
крылатые ракеты – 155 (+0),
корабли/катера – 15 (+ 0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+16) ед,
специальная техника – 67 (+0).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Краматорском направлении.
Напомним
По последним данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили штурм оккупантов в направлении Кодемы и Вершины Донецкой области.