Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 37 870 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 14.07 орієнтовно такі:

особового складу – приблизно 37 870 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1667 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 3852 (+20) од,

артилерійських систем – 840 (+1) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засоби ППО – 109 (+0) од,

літаків – 219 (+2) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),

крилаті ракети – 155 (+0),

кораблі/катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 (+16) од,

спеціальна техніка – 67 (+0).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Краматорському напрямку.

Нагадаємо

За останніми даними Генштабу ЗСУ, українські військові відбили штурм окупантів у напрямку Кодеми та Вершини на Донеччині.