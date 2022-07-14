Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 37 870 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 870 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 14.07 орієнтовно такі:
особового складу – приблизно 37 870 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1667 (+18) од,
бойових броньованих машин ‒ 3852 (+20) од,
артилерійських систем – 840 (+1) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засоби ППО – 109 (+0) од,
літаків – 219 (+2) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),
крилаті ракети – 155 (+0),
кораблі/катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 (+16) од,
спеціальна техніка – 67 (+0).
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Краматорському напрямку.
Нагадаємо
За останніми даними Генштабу ЗСУ, українські військові відбили штурм окупантів у напрямку Кодеми та Вершини на Донеччині.