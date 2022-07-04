Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 36 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36,2 тыс. человек, 1589 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составляли:
-
- личного состава – около 36 200 (+230) человек ликвидировано,
-
- танков – 1589 (+5),
-
- боевых бронированных машин – 3754 (+10),
-
- артиллерийских систем – 804 (+3),
-
- РСЗВ – 246 (+0),
-
- средств ПВО – 105 (+0),
-
- самолетов – 217 (+0),
-
- вертолетов – 187 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4),
-
- крылатых ракет – 144 (+0),
-
- кораблей/катеров – 15 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 2629 (+11),
-
- спецтехники – 65 (+1).
-
"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях", - сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.