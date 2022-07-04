Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 36 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36,2 тис. осіб, 1589 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1589 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10),
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- артилерійських систем – 804 (+3),
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- РСЗВ - 246 (+0),
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- засобів ППО - 105 (+0),
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- літаків – 217 (+0),
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- гелікоптерів – 187 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4),
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- крилатих ракет - 144 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11),
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- спецтехніки - 65 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.