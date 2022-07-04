Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 36 тисяч

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.07 орієнтовно становили:



особового складу - близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1589 (+5),



бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10),



артилерійських систем – 804 (+3),



РСЗВ - 246 (+0),



засобів ППО - 105 (+0),



літаків – 217 (+0),



гелікоптерів – 187 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 658 (+4),



крилатих ракет - 144 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11),



спецтехніки - 65 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.