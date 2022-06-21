Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 34 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 34,1 тыс. человек, 1496 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.06 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 34 100 (+300) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1496 (+19),
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- боевых бронированных машин ‒ 3606 (+18),
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- артиллерийских систем – 752 (+3),
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- РСЗО - 239 (+1),
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- средств ПВО - 98 (+0),
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- самолетов – 216 (+0),
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- вертолетов – 181 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10),
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- крылатых ракет – 137 (+7),
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- кораблей/катеров - 14 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2537 (+10),
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- специальной техники - 59 (+4).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе ВСУ.
Данные уточняются.
Дополнение
Генштба ВСУ информирует, что на Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигиря, противник ведет наступательные действия, бои продолжаются.