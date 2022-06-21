Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 34 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 34,1 тис. осіб, 1496 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 34 100 (+300) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1496 (+19),
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- бойових броньованих машин ‒ 3606 (+18),
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- артилерійських систем – 752 (+3),
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- РСЗВ - 239 (+1),
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- засобів ППО - 98 (+0),
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- літаків – 216 (+0),
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- гелікоптерів – 181 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 611 (+10),
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- крилатих ракет - 137 (+7),
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- кораблів/катерів - 14 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2537 (+10),
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- спеціальної техніки - 59 (+4).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі ЗСУ.
Дані уточнюються.
Доповнення
Генштба ЗСУ інформує, що на Бахмутському напрямку, у районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, противник веде наступальні дії, бої тривають.