Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 34 тисячі

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 34 100 (+300) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1496 (+19),



бойових броньованих машин ‒ 3606 (+18),



артилерійських систем – 752 (+3),



РСЗВ - 239 (+1),



засобів ППО - 98 (+0),



літаків – 216 (+0),



гелікоптерів – 181 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 611 (+10),



крилатих ракет - 137 (+7),



кораблів/катерів - 14 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2537 (+10),



спеціальної техніки - 59 (+4).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштба ЗСУ інформує, що на Бахмутському напрямку, у районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, противник веде наступальні дії, бої тривають.