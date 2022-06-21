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Генштаб: ворог посилює фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок

Генштаб: ворог посилює фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок

Київ • УНН

 • 116299 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Генштаб у своєму ранковому зверненні повідомив, що ворог посилює фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок, крім того надалі обстрілює усі східні регіони України. Про це інформує УНН.

Деталі

Розпочалася 118 доба повномасштабного вторгнення росії в Україні.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу наших підрозділів в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка.

На Слов’янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурмові дії окупантів. Ворог систематично здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка. Завдав авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.

На Сєвєродонецькому напрямку продовжує обстріли підрозділів наших військ із артилерії різних калібрів. Завдав авіаударів поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська. Не припиняє штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Окрім цього міста, наші воїни успішно протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора.

На Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, противник веде наступальні дії, бої тривають. Крім того, ворог цинічно обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.
На Авдіївському напрямку завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка.

Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

На Курахівському напрямку зафіксовано авіаудар поблизу Щербаків. Захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар’їнки. Противник безславно втік.

На Південнобузькому напрямку противник зазнає втрат. Намагаючись стримати підрозділи сил оборони України, обстрілює із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Ворог завдав авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба.

Одночасно посилює фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок.

У акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.

Нагадаємо

Російські війська завдають ракетного обстрілу по Україні із території тимчасово окупованого Криму.

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