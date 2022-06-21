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Генштаб: враг усиливает фортификационное оборудование передовых позиций сооружением долговременных огневых точек

Генштаб: враг усиливает фортификационное оборудование передовых позиций сооружением долговременных огневых точек

Киев • УНН

 • 116298 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Генштаб в своем утреннем обращении сообщил, что враг усиливает фортификационное оборудование передовых позиций сооружением долговременных огневых точек, кроме того, в дальше обстреливает все восточные регионы Украины. Об этом информирует УНН.

Подробности

Начались 118 сутки полномасштабного вторжения россии в Украину.

На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода наших подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на словянском направлении. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.

На Словянском направлении, неподалеку от Богородичного и Долины, украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов. Враг систематически совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушуваха, Вернополья, Адамовка и Мазановка. Нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку Богородичного.

На Северодонецком направлении продолжает обстрелы подразделений наших войск из артиллерии разных калибров. Нанес авиаудары вблизи Устиновки, Горного и Лисичанска. Не прекращает штурмовые действия для установления полного контроля над городом Северодонецк. Кроме этого города наши воины успешно противодействуют штурмам в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.

На Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорья, противник ведет наступательные действия, бои продолжаются. Кроме того, враг цинично обстрелял гражданскую инфраструктуру недалеко от Покровского, Николаевки и Белогоровки.
На Авдеевском направлении нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка.

Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Очеретино, Авдеевка, Каменка, Нетайлово, Никольское и Орехово.

На Кураховском направлении зафиксирован авиаудар вблизи Щербаков. Защитники Украины пресекли попытки вражеских штурмовых действий в районе Марьинки. Противник бесславно скрылся.

На Южнобужском направлении противник терпит потери. Пытаясь сдержать подразделения сил обороны Украины, обстреливает из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы Муравьевки, Тополиного, Белой Криницы и Марьеного. Враг нанес авиационных ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры в районе Очакова и Куцуруба.

Одновременно усиливает фортификационное оборудование передовых позиций сооружением долговременных огневых точек.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.

Напомним

Российские войска наносят ракетные обстрелы по Украине с территории временно оккупированного Крыма.

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