Російські війська завдають ракетного обстрілу по Україні із території тимчасово окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що росіяни завдали ракетного обстрілу по Україні. Самі ж ракети запускали із території тимчасово окупованого Криму. Про це інформує УНН.
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Обстановка в зоні відповідальності сил оборони півдня динамічна й напружена.
Активність українських військових змушує ворога застосовувати відчайдушні засоби впливу. Обмежений в маневрах і скований в просуванні вперед, противник на суходолі намагається втримуватися на крайньому облаштованому рубежі оборони. Тим часом з повітря і з тимчасово окупованого Криму наносить масований ракетний удар.
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“4 ракети Х-31А з ворожого винищувача та 1 ракета типу „Онікс“ з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті”, — йдеться у повідомленні.
Решта 9 “Оніксів” — були адресовані Одещині. В дельті Дуная пошкоджено житлові будинки на островах, в Білгород-Дністровському районі — влучання біля цвинтаря і біля об’єкту промислової інфраструктури. Без жертв та постраждалих. В Одесі, внаслідок влучання у логістичний продуктовий склад загинула 1 цивільна особа — охоронець.
Також на Херсонщині по наших позиціях наносився авіаційний удар гелікоптером противника Ка-52. Без втрат. У відповідь нашими гелікоптерами також атаковано скупчення противника.
Нагадаємо
На сході України українські військові знищили 106 рашистів та 22 військової техніки ворога.