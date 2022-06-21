Російські війська завдають ракетного обстрілу по Україні із території тимчасово окупованого Криму

Деталі

Обстановка в зоні відповідальності сил оборони півдня динамічна й напружена.

Активність українських військових змушує ворога застосовувати відчайдушні засоби впливу. Обмежений в маневрах і скований в просуванні вперед, противник на суходолі намагається втримуватися на крайньому облаштованому рубежі оборони. Тим часом з повітря і з тимчасово окупованого Криму наносить масований ракетний удар.

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“4 ракети Х-31А з ворожого винищувача та 1 ракета типу „Онікс“ з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті”, — йдеться у повідомленні.

Решта 9 “Оніксів” — були адресовані Одещині. В дельті Дуная пошкоджено житлові будинки на островах, в Білгород-Дністровському районі — влучання біля цвинтаря і біля об’єкту промислової інфраструктури. Без жертв та постраждалих. В Одесі, внаслідок влучання у логістичний продуктовий склад загинула 1 цивільна особа — охоронець.

Також на Херсонщині по наших позиціях наносився авіаційний удар гелікоптером противника Ка-52. Без втрат. У відповідь нашими гелікоптерами також атаковано скупчення противника.

Нагадаємо

На сході України українські військові знищили 106 рашистів та 22 військової техніки ворога.