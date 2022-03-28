Генштаб ВСУ доложил об обстрелах украинских позиций на сегодняшний день
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Начались 33 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает ведение оборонительной операции на Восточном, Юго-Восточном и северо-восточном направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Продолжаются оборонительные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, сухая Каменка.
Группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника в направлениях населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.
На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.
На Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонительных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела.
Группировки сил и средств обороны города Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых дорог и населенных пунктов.
На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации оборонительных мероприятий городов Кривой Рог, Запорожья и Николаева, содержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры.
На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил за сутки отбито 5 атак врага. Украинскими воинами уничтожены 2 танка, Боевая машина пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются.
Добавим
Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было уничтожено 9 летательных аппаратов.