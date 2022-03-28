За минувшие сутки воздушные силы Украины уничтожили 9 летательных аппаратов оккупантов

Цитата

"Сутки 27 марта сначала выдалась относительно спокойной в воздушном пространстве нашего государства. Впрочем уже утром на Харьковщине был сбит один самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а на Киевщине - вертолет и БпЛА рашистів. Обострение обстановки началось ближе к 22 часам - по всей стране заревели воздушные тревоги!"- говорится в сообщении.

Детали

Массированный авианалет российские оккупанты осуществили с севера Киевской области, где потеряли сразу три самолета.

По ряду объектов инфраструктуры Украины оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами, две - сбит противовоздушной обороной.

По наземным целям продолжает работать авиация Воздушных Сил, которая осуществила несколько авианалетов на вражеские войска под прикрытием истребителей.

Всего за предыдущие сутки Воздушные Силы уничтожили:

- 4 самолета;

- 1 вертолет;

- 2 БпЛА;

- 2 крылатые ракеты.

Напомним

Десантники на Николаевщине сбили еще три крылатые ракеты оккупантов.