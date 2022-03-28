За минулу добу Повітряні Сили України знищили 9 літальних апаратів окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомили про збиття 9 літальних апаратів окупантів за минулу добу. Про це інформує УНН.
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"Доба 27 березня спершу видалась відносно спокійною в повітряному просторі нашої держави. Втім уже зранку на Харківщині було збито один літак, імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34, а на Київщині – вертоліт та БпЛА рашистів. Загострення обстановки почалось ближче до 22 години – по всій країні заревіли повітряні тривоги!" - йдеться у повідомленні.
Деталі
Масований авіаналіт російські окупанти здійснили з півночі Київської області, де втратили одразу три літаки.
По ряду об’єктів інфраструктури України окупанти завдали ударів крилатими ракетами, дві – збито протиповітряною обороною.
По наземних цілях продовжує працювати авіація Повітряних Сил, яка здійснила кілька авіанальотів на ворожі війська під прикриттям винищувачів.
Загалом за попередню добу Повітряні Сили знищили:
- 4 літаки;
- 1 вертоліт;
- 2 БпЛА;
- 2 крилаті ракети.
Нагадаємо
Десантники на Миколаївщині збили ще три крилаті ракети окупантів.