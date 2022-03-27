Генштаб ВСУ: в Севастополь ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. По имеющейся информации, на временно-оккупированной территории автономной республики Крым, в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Морально-психологическое состояние войск противника остается низким.
По маршрутам движения российских военных колонн по территории республики беларусь отмечаются неединичные факты продажи военнослужащими топлива и провизии, или их обмена на спиртные напитки.
Враг не оставляет попыток осуществить пополнение потерь автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение своих боевых частей.
Оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Имеют место нередкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.
На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отбито 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожено 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 - автомобильной техники противника, один миномет. Потери захватчиков в живой силе уточняются.
Напомним
Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 1 самолет, 12 БПЛА различных типов и 2 крылатые ракеты.