Генштаб: уничтожено уже почти 100 тысяч оккупантов и более 3000 вражеских танков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 99 740 человек, 3002 танков, 282 самолетов, 267 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
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"Почти 100 000 человек и уже более 3000 танков потеряла россия в Украине сегодня", - сообщили в Генштабе.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 21.12.2022 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 99 740 (+510) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 3002 (+7),
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- боевых бронированных машин ‒ 5979 (+5),
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- артиллерийских систем – 1972 (+12),
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- РСЗО – 412 (+2),
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- средств ПВО ‒ 212 (+0),
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- самолетов – 282 (+1),
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- вертолетов – 267 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1688 (+8),
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- крылатых ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4608 (+9),
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- специальной техники – 178 (+1).
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Дополнение
ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 25 населенных пунктов трех областей.