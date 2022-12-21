Генштаб: уничтожено уже почти 100 тысяч оккупантов и более 3000 вражеских танков

Цитата

"Почти 100 000 человек и уже более 3000 танков потеряла россия в Украине сегодня", - сообщили в Генштабе.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 21.12.2022 ориентировочно составляли:



личного состава – около 99 740 (+510) человек ликвидировано,



танков ‒ 3002 (+7),



боевых бронированных машин ‒ 5979 (+5),



артиллерийских систем – 1972 (+12),



РСЗО – 412 (+2),



средств ПВО ‒ 212 (+0),



самолетов – 282 (+1),



вертолетов – 267 (+1),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1688 (+8),



крылатых ракет ‒ 653 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4608 (+9),



специальной техники – 178 (+1).



Дополнение

ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 25 населенных пунктов трех областей.