Генштаб: знищено вже майже 100 тисяч окупантів та понад 3000 ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 99 740 осіб, 3002 танків, 282 літаків, 267 вертольотів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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"Майже 100 000 осіб та вже понад 3000 танків втратила росія в Україні на сьогодні", - повідомили у Генштабі.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 21.12.2022 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 99740 (+510) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3002 (+7),
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- бойових броньованих машин ‒ 5979 (+5),
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- артилерійських систем – 1972 (+12),
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- РСЗВ – 412 (+2),
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- засобів ППО ‒ 212 (+0),
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- літаків – 282 (+1),
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- гелікоптерів – 267 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8),
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- крилатих ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9),
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- спеціальної техніки ‒ 178 (+1).
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Доповнення
ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 25 населених пунктів трьох областях.