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Генштаб: с начала суток враг сосредоточил усилия на продвижении в направлении Кривого Рога, захвате Николаева и Мариуполя

Киев • УНН

 • 156193 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. С начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении города Кривой Рог, захвате Николаева и Мариуполя. Об этом информирует генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Цитата

“С начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении города Кривой Рог и в захвате города Николаева. Не оставляет попыток по захвату города Мариуполя. Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города”, - сообщили в Генштабе.

“С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в "полной" боевой готовности корабельные группировки противника”, - сказано в сообщении.

Детали

Сообщается, что, в нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают брать в заложники мирное население, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по густонаселенных кварталах, школах и детских садах, грабят местное население, прибегают к мародерству.

По имеющейся информации, враг активизирует деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.

В свою очередь, группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. Ведутся оборонительные бои, осуществляется прикрытие государственной границы Украины и морского побережья государства.

На отдельных направлениях осуществляется проведение стабилизационной операции и выполняются задачи территориальной обороны.

Группировки Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.

Ранее

Как писал УНН, российские оккупанты начали осуществлять авиаудары в западных областях Украины. Таким образом они пытаются деморализовать людей и показать, что спокойного места нет нигде, считают в МВД Украины.

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