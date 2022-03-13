Окупанти здійснюють обстріли у західних областях України, щоб деморалізувати населення - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські окупанти здійснюють авіаудари у західних областях України, щоб деморалізувати людей і показати, що спокійного місця немає ніде. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Росіяни намагаються показати, що немає жодної точки, де можна бути спокійними. Це потрібно для деморалізації українського суспільства", — заявив він.
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Радник додав, що окупанти хочуть показати, що в країні немає безпечного місця.
"Особливо розуміючи, що Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області з великою кількістю переселенців", — зазначив Денисенко.
Ранком 13 березня окупанти влучили по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львіській області. Війська РФ запустили вісім ракет. За попередніми даними, система ППО збила одну ракету.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив, що зранку у місті теж були чути вибухи. За попередніми даними, були удари по аеропорту.
В ефірі телемарафону Марцінків повідомив, що знову не спрацювала система оповіщення. Повітряну тривогу зняли за десять хвилин до того, як почали падати ракети. Після цього в ручному режимі населення сповістили про загрозу. Він наголосив, що влада розбиратиметься, чому система не спрацювала знову.
Нагадаємо
13 березня російські окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки.