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Окупанти здійснюють обстріли у західних областях України, щоб деморалізувати населення - МВС

Окупанти здійснюють обстріли у західних областях України, щоб деморалізувати населення - МВС

Київ • УНН

 • 162256 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські окупанти здійснюють авіаудари у західних областях України, щоб деморалізувати людей і показати, що спокійного місця немає ніде. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Росіяни намагаються показати, що немає жодної точки, де можна бути спокійними. Це потрібно для деморалізації українського суспільства", — заявив він.

Деталі

Радник додав, що окупанти хочуть показати, що в країні немає безпечного місця.

"Особливо розуміючи, що Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області з великою кількістю переселенців", — зазначив Денисенко.

Ранком 13 березня окупанти влучили по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львіській області. Війська РФ запустили вісім ракет. За попередніми даними, система ППО збила одну ракету.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив, що зранку у місті теж були чути вибухи. За попередніми даними, були удари по аеропорту.

В ефірі телемарафону Марцінків повідомив, що знову не спрацювала система оповіщення. Повітряну тривогу зняли за десять хвилин до того, як почали падати ракети. Після цього в ручному режимі населення сповістили про загрозу. Він наголосив, що влада розбиратиметься, чому система не спрацювала знову.

Нагадаємо 

13 березня російські окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки.

Українські Національні Новини

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