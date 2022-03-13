Оккупанты осуществляют обстрелы в западных областях Украины, чтобы деморализовать население - МВД

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"Россияне пытаются показать, что нет ни одной точки, где можно быть спокойными. Это нужно для деморализации украинского общества", — заявил он.

Детали

Советник добавил, что оккупанты хотят показать, что в стране нет безопасного места.

"Особенно понимая, что Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области с большим количеством переселенцев", — отметил Денисенко.

Утром 13 марта оккупанты попали по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. Войска РФ запустили восемь ракет. По предварительным данным, система ПВО сбила одну ракету.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что утром в городе тоже были слышны взрывы. По предварительным данным, были удары по аэропорту.

В эфире телемарафона Марцинкив сообщил, что снова не сработала система оповещения. Воздушную тревогу сняли за десять минут до того, как начали падать ракеты. После этого в ручном режиме население оповестили об угрозе. Он подчеркнул, что власть будет разбираться, почему система не сработала снова.

Напомним

13 марта российские оккупанты осуществили авиаудар по Международному центра миротворчества и безопасности.