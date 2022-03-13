Оккупанты осуществляют обстрелы в западных областях Украины, чтобы деморализовать население - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Российские оккупанты осуществляют авиаудары в западных областях Украины, чтобы деморализовать людей и показать, что спокойного места нет нигде. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона, передает УНН.
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"Россияне пытаются показать, что нет ни одной точки, где можно быть спокойными. Это нужно для деморализации украинского общества", — заявил он.
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Советник добавил, что оккупанты хотят показать, что в стране нет безопасного места.
"Особенно понимая, что Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области с большим количеством переселенцев", — отметил Денисенко.
Утром 13 марта оккупанты попали по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. Войска РФ запустили восемь ракет. По предварительным данным, система ПВО сбила одну ракету.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что утром в городе тоже были слышны взрывы. По предварительным данным, были удары по аэропорту.
В эфире телемарафона Марцинкив сообщил, что снова не сработала система оповещения. Воздушную тревогу сняли за десять минут до того, как начали падать ракеты. После этого в ручном режиме население оповестили об угрозе. Он подчеркнул, что власть будет разбираться, почему система не сработала снова.
Напомним
13 марта российские оккупанты осуществили авиаудар по Международному центра миротворчества и безопасности.