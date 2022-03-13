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Генштаб: з початку доби ворог зосередив зусилля на просуванні у напрямку Кривого Рогу, захопленні Миколаєва та Маріуполя

Генштаб: з початку доби ворог зосередив зусилля на просуванні у напрямку Кривого Рогу, захопленні Миколаєва та Маріуполя

Київ • УНН

 • 156195 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. З початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку міста Кривий Ріг, захопленні Миколаєва та Маріуполя. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України, пише УНН.

Цитата

“З початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку міста Кривий Ріг та на захопленні міста Миколаєва. Не полишає спроб щодо захоплення міста Маріуполя. Окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар та завдають артилерійських ударів по житловим кварталам міста”, - повідомили у Генштабі.

“З метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там перебуває у бойовій готовності “повна” корабельне угруповання противника”, - сказано в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що, у порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують брати в заручники цивільне населення, наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по густонаселених кварталах, школах та дитячих садках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства.

За наявною інформацією, ворог активізує діяльність щодо проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.

Своєю чергою, угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках. Ведуться оборонні бої, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя держави.

На окремих напрямках здійснюється проведення стабілізаційної операції та виконуються завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.

Раніше

Як писав УНН, російські окупанти почали здійснювати авіаудари у західних областях України. Таким чином вони намагаються деморалізувати людей і показати, що спокійного місця немає ніде, вважають в МВС України.

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