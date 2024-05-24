Генштаб ВСУ должен завершить процедуру согласования списков на бронирование, поступивших до 10 мая

Сегодня, 24 мая, Кабмин принял решение, что бронирование военнообязанных по спискам, поступившим в Генштаб ВСУ до 10 мая 2024 года, будет осуществляться по указанным спискам, согласованным Генштабом, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.

"Изменениями в постановление №76 от 8 мая Правительство передало функции проверки списков на бронирование, которую ранее осуществлял Генштаб, Министерству обороны Украины. В то же время на момент принятия решения на проверке Генштаба находились списки, оформленные и поданные ранее. Чтобы не замедлять процесс бронирования, Кабинет министров поддержал решение, которое позволяет Генштабу завершить обработку таких списков. Решение Генштаба по таким согласованиям будет действовать, на его основании будет осуществляться бронирование военнообязанных. Органам, которые подавали списки, не нужно повторно начинать процесс, подавая их в Минобороны. Это разовое решение и, акцентирую, касается только списков на согласование, поступивших в Генштаб до 10 мая", - пояснил заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

Напомним

В Комитете по вопросам экономического развития подготовили вариант экономического бронирования от мобилизации - проект предусматривает ежемесячную плату в размере 20 тысяч гривен за каждого забронированного работника.