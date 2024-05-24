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Генштаб ЗСУ має завершити процедуру погодження списків на бронювання, які надійшли до 10 травня

Генштаб ЗСУ має завершити процедуру погодження списків на бронювання, які надійшли до 10 травня

Київ • УНН

 • 19128 перегляди

Бронювання військовозобов’язаних за списками, що надійшли до Генерального штабу ЗСУ до 10 травня 2024 року, здійснюватиметься за зазначеними списками, погодженими ГШ ЗСУ.

Сьогодні, 24 травня Кабмін ухвалив рішення, що бронювання військовозобов’язаних за списками, що надійшли до Генштабу ЗСУ до 10 травня 2024 року, здійснюватиметься за зазначеними списками, погодженими Генштабом, передає УНН з посиланням на Мінекономіки.

"Змінами до постанови №76 від 8 травня Уряд передав функції перевірки списків на бронювання, яку раніше здійснював Генштаб, Міністерству оборони України. Водночас на момент ухвалення рішення на перевірці Генштабу перебували списки, оформлені та подані раніше. Щоб не сповільнювати процес бронювання, Кабінет Міністрів підтримав рішення, яке дозволяє Генштабу завершити опрацювання таких списків. Рішення Генштабу щодо таких погоджень буде чинним, на його підставі здійснюватиметься бронювання військовозобов’язаних. Органам, що подавали списки, не потрібно повторно розпочинати процес, подаючи їх до Міноборони. Це разове рішення й, акцентую, стосується лише списків на погодження, які надійшли до Генштабу до 10 травня", - пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Нагадаємо

У Комітеті з питань економічного розвитку підготували варіант економічного бронювання від мобілізації - проєкт передбачає щомісячну плату у розмірі 20 тисяч гривень за кожного заброньованого працівника.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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