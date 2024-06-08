Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
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В Харьковской области с вечера вражеским ударам подверглись Купянск и район, есть пострадавший
В Киевской области развернули 145 "пунктов несокрушимости", чтобы люди могли подзарядить телефоны и гаджеты - Кравченко
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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Генштаб: враг активизировался на Лиманском направлении, интенсивнее всего атакует на Покровском
С начала суток российские войска 44 раза атаковали позиции украинских защитников, наибольшая интенсивность вражеских атак была на Покровском направлении, по Харьковской области, в частности по Волчанску, россияне наносили авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.
Женщина погибла, упав в 17-метровый колодец в Одесской области
Женщина 1959 года рождения упала в колодец глубиной 17 метров в селе Жеребково Подольского района и погибла.
Самые интенсивные бои за последнюю неделю развернулись на Покровском и Кураховском направлениях - Волошин
Наиболее интенсивные бои за последнюю неделю происходят на Покровском и Кураховском направлениях. Оккупанты не уменьшают интенсивность штурмовых действий, эпицентром стал Покровск.
Выборы в ЕС: Италия, Словакия, Латвия и Мальта выбирают евродепутатов
Граждане Словакии, Италии, Латвии и Мальты голосуют за депутатов Европейского парламента 8 июня, в то время как Германия и большинство других государств ЕС проголосуют 9 июня.
Большая часть города Волчанск принадлежит Силами обороны, она под нашим огневым контролем - Волошин
Минувшей ночью под Волчанском в Харьковской области начались боевые действия, большая часть города находится под огневым контролем Украины, несмотря на продолжающиеся столкновения и российские авиаудары.
Масштабный пожар разгорелся в Харькове после возгорания пластиковых отходов, повреждены две СТО
Масштабный пожар в Харькове повредил 3 здания, в том числе 2 станции технического обслуживания, после возгорания пластиковых отходов, но был локализован аварийными службами.
россияне утром ударили по Дудчанам в Херсонской области, погибла женщина
В результате российского обстрела в селе Дудчаны Бериславского района Херсонской области погибла 60-летняя женщина.
В Харьковской области с вечера вражеским ударам подверглись Купянск и район, есть пострадавший
Российские войска обстреляли Купянщина Харьковской области, повредив дома и автомобиль, один человек пострадал, а с 10 мая из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов эвакуировали 11 879 человек.
В Киевской области развернули 145 "пунктов несокрушимости", чтобы люди могли подзарядить телефоны и гаджеты - Кравченко
В Киевской области из-за сложной ситуации со светом уже развернули 145 пунктов несокрушимости. В случае необходимости оперативно начнут работать дополнительные.
Вражеский обстрел оккупированного Садового в Херсонской области произошел накануне, начато расследование - прокуратура
Вражеский обстрел временно оккупированного Садового в Херсонской области произошел 7 июня, начато расследование.