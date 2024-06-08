Генштаб: враг активизировался на Лиманском направлении, интенсивнее всего атакует на Покровском

На фронте с начала суток произошло уже 44 атаки российских войск, в Харьковской области россияне ударили КАБами по Волчанску, самая высокая интенсивность вражеских атак сегодня на Покровском направлении, также противник активизировался на Лиманском направлении, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 13:30 8 июня, пишет УНН.

Детали

"С начала суток российские захватчики 44 раза атаковали позиции украинских защитников. Наши воины жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику", - указано в сводке.

"Российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар со стороны Белгорода (рф) тремя КАБами по Волчанску, а еще одну бомбу сбросил в район Старого Салтова", - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такая:

На Лиманском направлении противник активизировался - с начала суток украинскими войсками уже отбиты пять вражеских атак в районах Ивановки, Тернов, Торского и Макеевки. Еще одно боестолкновение продолжается - оккупанты штурмуют наши позиции возле Невского.

Трижды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, возле Ивановского, Андреевки и в районе Нового. Действия врага отражены. Потери оккупантов уточняются.

На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 15. Бои продолжаются вблизи Новоалександровки, Новопокровского и Невельского. Семь атак наши воины отбили, еще восемь - продолжаются. Силы обороны решительно сдерживают вражеский натиск и жестко отвечают на любую активность противника.

На Кураховском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отбили три штурмовых действия у Георгиевки и Прасковеевки. В двух локациях в районе Красногоровки боестолкновения продолжаются.

На Времовском направлении враг атаковал неподалеку Заветного Желания. Успеха не имел. Нанес авиаудар в район Великой Новоселки - сбросил управляемую авиабомбу.

На Приднепровском направлении российский агрессор пытался дважды штурмовать наши позиции вблизи Крынок. Атаки отбиты. Ситуация контролируемая. Враг нанес авиаудары по районам Ивановки, Бургунки и Чайкиного.

На остальных направлениях обстановка, по данным Генштаба, без особых изменений.

Большая часть города Волчанск принадлежит Силами обороны, она под нашим огневым контролем - Волошин