Генштаб: враг активизировался на Лиманском направлении, интенсивнее всего атакует на Покровском

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  155648 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  121812 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  124563 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  114189 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  92382 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  74889 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  76996 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114195 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112017 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113936 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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7 июня 2024, 06:57  •  139376 просмотра

Генштаб: враг активизировался на Лиманском направлении, интенсивнее всего атакует на Покровском

С начала суток российские войска 44 раза атаковали позиции украинских защитников, наибольшая интенсивность вражеских атак была на Покровском направлении, по Харьковской области, в частности по Волчанску, россияне наносили авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Война •   •  7918 просмотра
Генштаб: враг активизировался на Лиманском направлении, интенсивнее всего атакует на Покровском

Женщина погибла, упав в 17-метровый колодец в Одесской области

Женщина 1959 года рождения упала в колодец глубиной 17 метров в селе Жеребково Подольского района и погибла.

Криминал и ЧП •   •  8553 просмотра
Женщина погибла, упав в 17-метровый колодец в Одесской области

Самые интенсивные бои за последнюю неделю развернулись на Покровском и Кураховском направлениях - Волошин

Наиболее интенсивные бои за последнюю неделю происходят на Покровском и Кураховском направлениях. Оккупанты не уменьшают интенсивность штурмовых действий, эпицентром стал Покровск.

Война •   •  9531 просмотра
Самые интенсивные бои за последнюю неделю развернулись на Покровском и Кураховском направлениях - Волошин

Выборы в ЕС: Италия, Словакия, Латвия и Мальта выбирают евродепутатов

Граждане Словакии, Италии, Латвии и Мальты голосуют за депутатов Европейского парламента 8 июня, в то время как Германия и большинство других государств ЕС проголосуют 9 июня.

Новости Мира •   •  8674 просмотра
Выборы в ЕС: Италия, Словакия, Латвия и Мальта выбирают евродепутатов

Большая часть города Волчанск принадлежит Силами обороны, она под нашим огневым контролем - Волошин

Минувшей ночью под Волчанском в Харьковской области начались боевые действия, большая часть города находится под огневым контролем Украины, несмотря на продолжающиеся столкновения и российские авиаудары.

Война •   •  9836 просмотра
Большая часть города Волчанск принадлежит Силами обороны, она под нашим огневым контролем - Волошин

Масштабный пожар разгорелся в Харькове после возгорания пластиковых отходов, повреждены две СТО

Масштабный пожар в Харькове повредил 3 здания, в том числе 2 станции технического обслуживания, после возгорания пластиковых отходов, но был локализован аварийными службами.

Общество •   •  9437 просмотра
Масштабный пожар разгорелся в Харькове после возгорания пластиковых отходов, повреждены две СТО

россияне утром ударили по Дудчанам в Херсонской области, погибла женщина

В результате российского обстрела в селе Дудчаны Бериславского района Херсонской области погибла 60-летняя женщина.

Война •   •  8853 просмотра
россияне утром ударили по Дудчанам в Херсонской области, погибла женщина

В Харьковской области с вечера вражеским ударам подверглись Купянск и район, есть пострадавший

Российские войска обстреляли Купянщина Харьковской области, повредив дома и автомобиль, один человек пострадал, а с 10 мая из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов эвакуировали 11 879 человек.

Война •   •  9255 просмотра
В Харьковской области с вечера вражеским ударам подверглись Купянск и район, есть пострадавший

В Киевской области развернули 145 "пунктов несокрушимости", чтобы люди могли подзарядить телефоны и гаджеты - Кравченко

В Киевской области из-за сложной ситуации со светом уже развернули 145 пунктов несокрушимости. В случае необходимости оперативно начнут работать дополнительные.

Общество •   •  11605 просмотра
В Киевской области развернули 145 "пунктов несокрушимости", чтобы люди могли подзарядить телефоны и гаджеты - Кравченко

Вражеский обстрел оккупированного Садового в Херсонской области произошел накануне, начато расследование - прокуратура

Вражеский обстрел временно оккупированного Садового в Херсонской области произошел 7 июня, начато расследование.

Война •   •  9717 просмотра
Вражеский обстрел оккупированного Садового в Херсонской области произошел накануне, начато расследование - прокуратура