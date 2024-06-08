Генштаб: ворог активізувався на Лиманському напрямку, найінтенсивніше атакує на Покровському
Київ • УНН
З початку доби російські війська 44 рази атакували позиції українських захисників, найбільша інтенсивність ворожих атак була на Покровському напрямку, по Харківській області, зокрема по Вовчанську, росіяни завдавали авіаударів із застосуванням керованих авіаційних бомб.
На фронті з початку доби сталося вже 44 атаки російських військ, у Харківській області росіяни вдарили КАБами по Вовчанську, найвища інтенсивність ворожих атак сьогодні на Покровському напрямку, також противник активізувався на Лиманському напрямку, ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на 13:30 8 червня, пише УНН.
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"З початку доби російські загарбники 44 рази атакували позиції українських захисників. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку", - вказано у зведенні.
"Російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару з боку Бєлгорода (рф) трьома КАБами по Вовчанську, а ще одну бомбу скинув в район Старого Салтова", - повідомили у Генштабі.
За даними Генштабу, ситуація за напрямками така:
На Лиманському напрямку противник активізувався - з початку доби українськими військами вже відбито п’ять ворожих атак в районах Іванівки, Тернів, Торського та Макіївки. Ще одне боєзіткнення триває – окупанти штурмують наші позиції біля Невського.
Тричі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Іванівського, Андріївки та в районі Нового. Дії ворога відбито. Втрати окупантів уточнюються.
На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 15. Бої тривають поблизу Новоолександрівки, Новопокровського і Невельського. Сім атак наші воїни відбили, ще вісім - тривають. Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на будь-яку активність противника.
На Курахівському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили три штурмових дії біля Георгіївки і Парасковіївки. У двох локаціях в районі Красногорівки боєзіткнення продовжуються.
На Времівському напрямку ворог атакував неподалік Завітного Бажання. Успіху не мав. Завдав авіаудару у район Великої Новосілки – скинув керовану авіабомбу.
На Придніпровському напрямку російський агресор намагався двічі штурмувати наші позиції поблизу Кринок. Атаки відбито. Ситуація контрольована. Ворог завдав авіаударів по районах Іванівки, Бургунки і Чайкиного.
На решті напрямків обстановка, за даними Генштабу, без особливих змін.
Більша частина міста Вовчанськ належить Силами оборони, вона під нашим вогневим контролем - Волошин08.06.24, 14:00 • 20529 переглядiв